Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (11)

(Adnkronos) – Il premier si sofferma dunque su altri due temi collaterali che verranno affrontati nell'appuntamento di venerdì, ovvero la Brexit e gli accordi di Minsk sulle sanzioni. "Come noto – spiega il premier soffermandosi sul primo punto – sono in corso i negoziati per un accordo sulle future relazioni prima che i legami tra Ue e Regno Unito si sciolgano definitivamente al termine dell'attuale periodo transitorio, previsto per il 31 dicembre prossimo.

Ritengo che un accordo ambizioso sia ancora più importante adesso, alla luce della crisi pandemica che ha colpito duramente sia l'UE che il Regno Unito".

Con questo fine, "l'Italia continua a sostenere gli sforzi negoziali del Capo Negoziatore Michel Barnier, a tutela innanzitutto dei nostri cittadini e delle nostre imprese e con l'obiettivo di chiudere entro la fine dell'anno un'intesa che rifletta la profondità dei rapporti e l'equilibrio degli scambi tra l'Unione europea e il Regno Unito".

Quanto agli accordi di Minsk, "la consueta informativa della Cancelliera Merkel e del presidente francese Macron risponde all'esigenza, sempre fatta valere dall'Italia, di avere una discussione politica fra Leader prima di procedere al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche settoriali nei confronti della Federazione russa, la cui prossima scadenza è il 31 luglio prossimo, evitando automatismi. Rimane prioritario, per l’Italia, lavorare insieme ai nostri partner europei per favorire una piena attuazione degli Accordi di Minsk, obiettivo cui è finalizzato lo strumento delle sanzioni", rimarca Conte.