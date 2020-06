Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (7)

(Adnkronos) – "Queste considerazioni continuerò a sostenerle con determinazione al tavolo europeo – assicura il presidente del Consiglio – anche in risposta alle sensibilità differenti di altri Stati Membri, nella convinzione che il Consiglio Europeo debba mostrarsi capace, come ha già fatto il 23 aprile scorso, di confermare che l’Europa è una comunità di interessi coerente con valori condivisi".

"Nell’approccio europeo che auspico, reputo altrettanto necessario uno spirito costruttivo da parte di tutti gli Stati Membri anche nelle discussioni sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale. Il governo italiano – premette Conte – condivide i cardini della proposta della Commissione che vuole contribuire a rendere l’Unione Europea più forte ed orientata a obiettivi per un futuro sostenibile e competitivo, come il Green Deal e il digitale, preservando politiche, come la coesione e la politica agricola comune, che rimangono fondamentali".

In questo scenario, per il premier, "è auspicabile un concreto avanzamento sulle nuove risorse proprie, obiettivo ineludibile se vogliamo che l’Ue possa non solo uscire da questa crisi, ma anche essere in grado di affrontare per tempo ulteriori emergenze di così ampia portata".