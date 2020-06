Conte: 'Europa non disperda patrimonio credibilità'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "L’esperienza insegna che le riunioni del Consiglio Europeo conducono a decisioni all’altezza della sfida, solo se vi è – anche in presenza di posizioni e di sensibilità differenti – un metodo di lavoro improntato allo spirito europeo e al dialogo costruttivo.

Stiamo lavorando, anche in queste ore affinché l’Europa non disperda il patrimonio di credibilità e iniziativa politica che ha accumulato negli ultimi mesi, grazie al contributo determinante dell’Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale del 19 giugno.