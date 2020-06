Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Il governo vuole farsi trovare pronto e già in questi giorni ha avviato un ampio confronto per un piano di rilancio da cui ricavare il più specifico Recovery Plan da presentare a settembre. Quando il piano sarà sufficientemente completo il governo verrà in Parlamento per accogliere suggerimenti e proposte".

Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue del 19 giugno.