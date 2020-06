Coronavirus: E. Savino (Fi), 'Recovery plan serve adesso non a settembre'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Il Recovery plan per l’Italia serve adesso, non a settembre. Il governo rinvia le decisioni perchè la maggioranza non è coesa. Dobbiamo presentarci in Ue con le idee chiare su come vogliamo utilizzare le risorse europee". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia e componente della Commissione per le politiche della Ue alla Camera.