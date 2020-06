Fase 3: Conte sdrammatizza, 'in nostro piano misura che Bonomi voleva 'rubarci''

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Non so perché, ma leggendo dalla stampa sembra che qualcuno pensi che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Questo a nome del governo voglio precisarlo molto chiaramente: le misure che noi abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti, per buona parte anche consistente, sono dedicate al sostegno delle imprese.

Si può discutere sulle misure e non c'è dubbio che ci sia una costante attenzione del governo per il sostegno alle imprese. E in questo progetto che avete davanti voi troverete anche una misura che il dottor Bonomi ci voleva 'rubare': qui c’è il piano di transizione 4.0 ma c’è anche il nuovo piano di transizione impresa 4.0 plus, dedicato a chi vorrà volgere le sue attenzioni e innovare in modo ancora più spiccato, abbracciando le nuove tecnologie digitali ancor più sofisticate, l’intelligenza artificiale, il blockchain, una transizione green ancora più spinta".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando i rappresentanti dell'industria nell'ambito degli Stati generali.