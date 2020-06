Fase 3: Ronzulli, 'governo del poi e Italia muore'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Il governo farà… pagherà… introdurrà… prevedrà… detasserà… rilancerà… E non solo, come fa trapelare Conte dagli Stati generali, addirittura ‘semplificherà’. Si, ma quando? Mentre il ‘governo del poi’ fa annunci e propaganda, gli italiani ancora aspettano i soldi, le imprese chiudono e sono costrette a licenziare, i cassintegrati non sanno come fare la spesa, l’Italia muore”.

Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.