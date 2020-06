M5S: Ruocco, 'direttorio? Ora diamo risposte a italiani'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "In questo momento serve sapere quando riapriranno le scuole e se e come manderemo i figli in classe settembre. Non mi fa piacere sentir parlare di problemi avulsi dalla nostra vita quotidiana. Qualunque sia la soluzione verso cui si vuole andare, ciò che serve à uno strumento per dare risposte ai cittadini".

Così la deputata M5S e presidente della Commissione Banche Carla Ruocco su Facebook, dove riporta una sua dichiarazione ad AffariItaliani.it.

"Dobbiamo creare una cerniera tra la realtà e gli obiettivi da raggiungere – prosegue l'esponente grillina -. Ci si deve impegnare per dare risposte alle domande e alle richieste delle persone".