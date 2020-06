Mafia: arresti feudo Messina Denaro, in corso interrogatorio sindaco Castellammare del Golfo

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) – E' in corso, nei locali della Procura di Palermo, l'interrogatorio del sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Nicolò Rizzo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di 13 persone nella zona del latitante Matteo Messina Denaro.

Rizzo era stato eletto in una lista civica del centrodestra nel 2018. Ad accompagnarlo il suo legale, l'avvocato Giacomo Frazzitta.