Razzismo: Sala, 'molto criticato per parole su Montanelli, rete amplifica tensioni'

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – "Io su Montanelli sono stato molto criticato dalla rete e anche molto dalla mia parte politica – quindi dai miei presunti supporter – perché ho usato parole troppo delicate, ho parlato di macchia, di errore". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene, da Palazzo Marino, a 'Porta a Porta'.

Nella registrazione della puntata che andrà in onda, il primo cittadino sottolinea come "non posso che ricordarmi dove sono seduto e sapere che se adesso attiviamo un processo come questo non finiamo più. Da un lato penso che forse le priorità siano anche altre, dall’altro lato facevo l’esempio perché non rinominare piazza Luigi Cadorna, il generale ha causato decine di migliaia di vittime". Secondo Sala "in questo momento le tensioni si sentono e la rete, che ci piaccia o meno, amplifica queste tensioni".