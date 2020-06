Caos Procure: Mattarella, 'maggioranza magistrati estranei a modestia etica'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "La stragrande maggioranza dei magistrati è estranea alla 'modestia etica' –di cui è stato scritto nei giorni scorsi- emersa da conversazioni pubblicate su alcuni giornali e oggetto di ampio dibattito nella pubblica opinione. E, anche per questo, non si può ignorare il rischio che alcuni attacchi alla magistratura nella sua interezza siano, in realtà, strumentalmente svolti a porne in discussione l’irrinunciabile indipendenza.

Indipendenza che ho, per dovere costituzionale a me affidato, il compito di tutelare con determinazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando al Quirinale i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia nel quarantesimo e trentesimo anniversario della loro morte.

"Non può essere, però, in alcun modo, sottovalutato -ha aggiunto il Capo dello Stato- che queste vicende hanno gravemente minato il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono -ripeto- indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica".

"Anche in questa occasione va ricordato che l’indipendenza e la totale autonomia dell’Ordine giudiziario sono affermati nelle norme della Costituzione ma trovano il loro presidio nella coscienza dei nostri concittadini; e questo presidio, oggi, appare fortemente indebolito. Rinvigorirlo -ha concluso Mattarella- spetta soprattutto ai magistrati, a ciascuno di essi, sul piano sia dell’impegno professionale sia dei comportamenti personali".