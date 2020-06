Elezioni: Ciriani, 'Fdi non parteciperà a voto fiducia su decreto'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Ritirate questo decreto, vi proponiamo di scrivere un decreto che riguarda le regole del gioco insieme alle opposizioni, siamo disponibili a venire domani e ad approvarlo domani sera. Se voi pensate di continuare ad andare avanti con questo andazzo non faremo più gli spettatori di queste forzature.

Quindi non parteciperemo al voto di fiducia, abbandoneremo l'Aula, lasciamo che la maggioranza faccia quello che vuole da sola". Lo ha annunciato in Aula il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, in riferimento al decreto legge sulle elezioni suppletive, regionali, comunali e sull'election day con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.