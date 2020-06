Sicilia: Nicosia, dopo 40 anni si consolida Monte Elena

Palermo, 18 giu. (Adnkronos) – "Per scaramanzia si è atteso il momento dell’aggiudicazione efficace perché a Nicosia, nell’Ennese, nessuno credeva davvero di poter vedere iniziare i lavori per il consolidamento di Monte Sant’Elena. Del resto, quarant'anni di ritardo non sono pochi e autorizzavano lo scetticismo di molti residenti.

Pochi giorni ancora, invece, e l’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Alta Quota srl potrà dare inizio a un'opera del costo di un milione e mezzo di euro e che si è aggiudicata grazie a un ribasso del 33,08 per cento". E' quanto si legge in una nota della Regione siciliana.

A finanziare l'intervento è stato l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce.

Il versante verrà finalmente messo in sicurezza, dopo i crolli degli ultimi decenni. Ci troviamo in un'area densamente popolata, con diverse attività commerciali e uffici pubblici, a pochi metri da via Bernardo di Falco, principale strada del paese.Previsto il disgaggio dei massi pericolanti e la pulizia della parete rocciosa, ma anche la sostituzione della rete metallica con una nuova, provvista di reticolo di contenimento con funi in acciaio.