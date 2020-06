Sicurezza: Salvini, 'da governo schiaffo a sindaci a favore mafia e scafisti'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Dopo lo svuotacarceri e i porti aperti, Conte-Pd-5Stelle preparano un altro schiaffo a danno degli italiani, a partire da sindaci e Forze dell’Ordine. Festeggiano i delinquenti come mafiosi e scafisti. Il governo annuncia di voler calare le braghe e subito si moltiplicano le partenze: circa 600 clandestini salpati verso l’Italia nelle ultime ore, con più di 160 immigrati caricati dalla ong Sea Watch”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in vista delle modifiche ai dl sicurezza che il governo intende fare.

Salvini elenca quelli che considera i punti di forza dei due provvedimenti: “rafforzamento dell’Agenzia per i Beni Confiscati alle mafie, più poteri ai sindaci, pene più severe per chi aggredisce donne e uomini in divisa, nuove assunzioni per Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, stop al business dell’immigrazione, riduzione degli sbarchi, nuovi strumenti di indagine contro gli scafisti: sono alcuni dei risultati garantiti dai Decreti sicurezza che ora il governo vuole cancellare".