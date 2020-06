Terrorismo: oggi Mattarella al Quirinale commemora magistrati uccisi

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si svolgerà oggi al Quirinale, alle 17.30, la cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell’uccisione dei magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato e Gaetano Costa e del trentennale dell’omicidio di Rosario Livatino.

Interverranno David Ermini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura; Giorgio Lattanzi, presidente della Scuola superiore della magistratura; Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia. La cerimonia sarà conclusa dall’intervento del Presidente Mattarella.

Per ragioni legate all’emergenza sanitaria non sarà possibile per la stampa accedere all’evento, che potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica https://www.youtube.com/user/presidenzarepubblica.