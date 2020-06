Caso Regeni: M5S, 'confidiamo che strategia Conte porti presto risultati'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Il presidente Conte ieri sera ha spiegato davanti alla Commissione Regeni che, in base all'esperienza derivante dalle sue interlocuzioni dirette con Al-Sisi, la postura migliore per ottenere collaborazione e verità dall'Egitto non è quelle conflittuale, bensì quella di una maggiore cooperazione.

Un convincimento che si basa anche sulla scarsità di risultati ottenuti finora". Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri di Palazzo Madama.

"Confidiamo che questa strategia dia presto i suoi frutti, a partire dall'incontro tra magistrati italiani e ed egiziani previsto per il primo luglio. Per il Movimento 5 Stelle avere verità e giustizia sull'omicidio di Giulio Regeni rimane una priorità assoluta nelle nostre relazioni con l'Egitto", concludono i 5 Stelle.