Elezioni: Bernini, 'uso fiducie disdicevole, non voto mezzo lotta politica'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "E' legittimo che le opposizioni utilizzino, come forma di opposizione, la non partecipazione al voto. Tanto più di fronte a un uso disdicevole delle fiducie, che lei stessa presidente ha più volte stigmatizzato. Nessuno mette in dubbio l'errore tecnico, ma nessuno della maggioranza metta in dubbio lo strumentario della nostra lotta politica".

Lo dice, intervenendo in Aula al Senato, la capogruppo di Fi Anna Maria Bernini.

La presidente dei senatori forzisti più volte richiama i colleghi di fronte al rumoreggiare dell'Aula e commentando le tensioni delle ultime ore: "non siamo in osteria. Ho visto gesti ingiuriosi, vi invito a usare la stessa cortesia che noi usiamo sempre nei vostri riguardi". La stessa presidente Maria Elisabetta Casellati rimarca, interrompendo Bernini ma convenendo con lei: "ci vuole rispetto non solo istituzionale, ci vuole anche rispetto relazionale.

Rispetto quando uno parla".