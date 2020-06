Elezioni: Casellati, 'conteggio sbagliato non è colpa di Taverna'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "La senatrice Taverna ha proclamato un risultato che è venuto fuori dal conteggio, se poi il conteggio si è rivelato sbagliato nulla noi possiamo attribuire alla senatrice Taverna". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, dopo la richiesta di dimissioni avanzate dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Nessun tipo di responsabilità -ha ribadito- l'ho detto tre volte questa mattina, c'è stato purtroppo, e mi dispiace, un errore ma che chiaramente non può essere imputabile alla senatrice Taverna. Come sempre succede ci arriva un foglio con i risultati di un conteggio che non possiamo fare noi, che fanno gli uffici e che vengono riscontrati al computer. C'è stato un errore che non può essere imputabile certamente a chi lo ha rappresentato".

"Nessuno ha messo in dubbio la sua onorabilità -aveva ancora affermato Casellati in precedenza rivolgendosi a Taverna- ho fatto un riferimento preciso ad un errore non imputabile a nessuno, ma esclusivamente ad un sistema informatico".