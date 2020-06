Elezioni: Iv, da Senato ok a odg per no seggi in scuole**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Il Senato ha approvato un ordine del giorno firmato da tutto il gruppo di Italia Viva all’interno del decreto Elezioni che impegna il governo a trovare luoghi alternativi alle scuole per le prossime elezioni regionali". Lo spiega in una nota il presidente dei senatori di IV, Davide Faraone .

"Le scuole, che sono state le prime a chiudere e saranno le ultime a riaprire, non possono subire ulteriori interruzioni – prosegue l'esponente del partito renziano – abbiamo presentato questo odg perché si individuino da subito soluzioni che non compromettano la continuità didattica : sarebbe assurdo e incomprensibile che le scuole chiuse da mesi tornino con una falsa partenza a settembre, il diritto allo studio ha in questa fase la priorità assoluta su tutto il resto.

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo : da settembre scuole aperte no stop”.