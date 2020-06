Generali: riapre al pubblico Palazzo Cini a Venezia

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – Riapre al pubblico la galleria di Palazzo Cini a Venezia, grazie alla partnership con Generali che, per il settimo anno consecutivo, offrirà la possibilità di conoscere la prestigiosa collezione d’arte del Palazzo collocato nel cosidetto Museum Mile.

Palazzo Cini riapre, in un dialogo tra antico e moderno, con la mostra 'Piranesi Roma Basilico', visitabile fino al 23 novembre 2020.

La compagnia, da molti anni sostenitore istituzionale della Fondazione Cini, "è da sempre impegnata nella tutela e promozione del patrimonio culturale di Venezia con particolare attenzione a favorire la fruizione allargata di beni di grande pregio ed eccezionale valore culturale, impegno che Generali persegue anche con Valore Cultura". La collaborazione con la fondazione Giorgio Cini, che ha sede sull’Isola di San Giorgio, di fronte a piazza San Marco, "è frutto di un legame proficuo e duraturo che nasce dalla comune esigenza di impegnarsi nella promozione dell’accesso e della fruibilità della cultura".

Da qui il sostegno di Generali per aprire il complesso monumentale della Fondazione Cini anche con le visite quotidiane tramite il sistema di audioguide con tecnologia touch, grazie alle quali è possibile scoprire, in diverse lingue, il sito di grande valore storico, artistico e architettonico.

Queste attività si inseriscono nel progetto più ampio avviato da Generali "a sostegno della tutela e promozione del patrimonio culturale a Venezia, città che ben esprime la vocazione internazionale e multiculturale del Gruppo e che riveste un ruolo di primo piano per l’indissolubile legame storico e spirituale che da 188 anni unisce Generali alla città lagunare".

La riapertura di Palazzo Cini si aggiunge a quella recente dei Giardini Reali di Piazza San Marco ad opera della Venice Gardens Foundation in partnership con Generali e al restauro delle Procuratie Vecchie la cui apertura al pubblico è prevista nel 2021, nell’ambito del più ampio progetto The Human Safety Net, il movimento globale creato per liberare il potenziale delle persone svantaggiate.