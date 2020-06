Milano: corruzione, ex sindaco Trezzi tra arrestati Cinisello Balsamo

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – E' l'ex sindaca di Cinisello Balsamo Siria Trezzi (Pd) uno dei tre arrestati per corruzione. Insieme a lei, i militari della Guardia di finanza di Paderno Dugnano, guidati da Martina Paoli, hanno arrestato suo marito e un imprenditore della zona.

Agli arrestati sono state contestate condotte corruttive a beneficio dell'imprenditore "volte alla valorizzazione di sue proprietà immobiliari" nel Parco Grugnotorto a Cinisello Balsamo. Tale valorizzazione "sarebbe derivata dall’aver attribuito, in un caso, un notevole incremento degli indici edificatori su un'area di proprietà dell’imprenditore e, in un altro caso, nella rivalutazione in aumento di un terreno agricolo (da 6 milioni a 16 milioni di euro) mediante apposito inserimento in un progetto urbanistico di ampliamento di un grosso centro commerciale", secondo la tesi degli inquirenti.

In tale operazione sono state eseguite inoltre due misure cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un ex assessore e di un ex consigliere dello stesso municipio alle porte di Milano.