Ricerca: bosone Higgs e alte energie, da Cern il futuro della fisica delle particelle (3)

(Adnkronos) – "L’Europa detiene la leadership mondiale nel campo degli acceleratori. Una leadership scientifica e tecnologica conquistata negli anni con la realizzazione dei grandi progetti al Cern e negli altri laboratori nazionali, e alla quale la scuola italiana dell’Infn ha contribuito in modo determinante" sottolinea Antonio Zoccoli, Presidente dell’Infn.

"Ora, la nuova strategia, che raccomanda sul lungo termine di studiare la fattibilità di un nuovo acceleratore al Cern con tecnologie fortemente innovative per arrivare a energie finora inesplorate, offre all’Europa l’opportunità di mantenere e rafforzare questa sua leadership scientifica e tecnologica" segnala Zoccoli.

Un’opportunità, aggiunge il presidente dell'Infn, "che è importante considerare avendo ben chiaro che da queste imprese scientifiche derivano grandi benefici per la nostra società, in termini di progresso delle conoscenze, formazione di nuove competenze, ritorno industriale ed economico, e sviluppo di nuove tecnologie che porteranno applicazioni e vantaggi in molti altri ambiti".

La nuova strategia richiama l’attenzione sui numerosi benefici per la società che deriveranno da questo sforzo in ricerca e sviluppo, come già è avvenuto in passato per i precedenti grandi progetti scientifici, secondo quanto ci mostra la lunga storia della ricerca in fisica delle particelle. Oltre a ciò, il nuovo documento raccomanda all'Europa di continuare a sostenere i progetti di ricerca sui neutrini in Giappone e negli Stati Uniti, sottolineando anche l’importanza della cooperazione con i settori scientifici affini, come ad esempio la fisica delle astroparticelle e la fisica nucleare.

Inoltre, dà indicazione per una continua collaborazione anche con i Paesi extraeuropei, con l’interesse a partecipare ai principali progetti che potranno contribuire in modo significativo al settore nel suo complesso.