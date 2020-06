Sicilia: 15 associazione imprese insieme in un manifesto contro pizzo e usura

Palermo, 19 giu. (Adnkronos) – No all’usura, al pizzo, alla mafia. Un manifesto corale con cui gli imprenditori di 15 associazioni siciliane ripudiano e si impegnano a denunciare ogni rischio di infiltrazione. Una massa critica di circa 90 mila imprese che scelgono di fare fronte comune contro la minaccia criminale in un momento, quello post Covid, in cui la fragilità del tessuto economico espone le imprese a una minaccia della criminalità ancora più pressante.

Il manifesto – firmato da Sicindustria, Legacoop Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confcooperative Sicilia, Unci Sicilia, Agci Sicilia, Unicoop Sicilia, Confapi Sicilia, Cna Sicilia, Casartigiani Sicilia, Conflavoro PMI Sicilia, Ance Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confimprese sicilia – si articola in 10 punti.