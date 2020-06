Calcio: Carfagna, 'non criminalizzare napoletani ma festa tifo andava prevenuta'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – La festa dei tifosi napoletani nella serata di mercoledì scorso per la vittoria della Coppa Italia "penso che dovesse essere in qualche modo prevenuta. Si poteva ad esempio immaginare un accordo con i club del tifo locale almeno per indurre a rispettare l'obbligo di indossare la mascherina.

Nè De Luca nè De Magistris hanno fatto tutto questo, dopo di che criminalizzare i napoletani è un po' ipocrita, perchè penso che una cosa del genere sarebbe successa anche al nord se avesse vinto la Juventus". Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.