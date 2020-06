Fase 3: Bernini, 'si chiude altra settimana di annunci'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Si chiude un’altra settimana col premier che, parlando dalla sua residenza estiva, rimanda ancora una volta alla settimana successiva le decisioni sui dossier divisivi e sul rilancio del Paese. Mes, cantieri, Ilva, Alitalia, Autostrade, decreti sicurezza sono tutti macigni che paralizzano l’azione di governo e lasciano il Paese senza risposte.

Ma ce n’è un altro cruciale: la scuola, di cui non si conosce ancora la data di riapertura né cosa si stia facendo per garantirla in sicurezza. L’unica cosa certa è che il diktat ideologico dei Cinque Stelle rischia di cancellare il sistema scolastico integrato facendo strage delle paritarie". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.