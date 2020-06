Fase 3: Renzi 'serve decontribuzione imprese non Cig'**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – La ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova "userà 400 milioni di euro non per fare operazioni spot o contributi a pioggia al settore ma per promuovere la decontribuzione. Gli imprenditori interessati al provvedimento, insomma, non pagheranno i contributi per il 2020 e questo agevolerà la possibilità di mantenere i posti di lavoro.

Perché serve la decontribuzione, non la cassa integrazione". Lo scrive Matteo Renzi nel consueto appuntamento con la sua enews.

"Con la decontribuzione si dà una mano vera a salvare i posti di lavoro e si dà un sollievo vero alle aziende. La scelta che ha fatto Bellanova dovrebbe essere fatta anche da tutti gli altri. E del resto la decontribuzione è stata la colonna del JobsAct. Ed è la misura più urgente per aiutare quelle imprese che vogliono rimettersi in marcia.

Grazie Teresa. E speriamo che altri colleghi ministri ti copino: le buone idee sono patrimonio di tutti", rimarca l'ex premier e leader di Iv.