Maggino: "Obiettivi Piano Colao per Paese più forte equo e resiliente"

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Gli assi strategici di riferimento per poter promuovere azioni per la ripartenza del nostro Paese sono tre, digitalizzazione e innovazione rispetto ai quali sono state proposte anche azioni specifiche. Assi identificati al termine di un' ampia discussione da parte di tutti e tutti orientati alla costruzione di un Paese più forte equo e resiliente".

Così la professoressa Filomena Maggino, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della cabina di regia Benessere Italia in una intervista all'Adnkronos, commenta il piano che il capo della task force voluta da Governo, Francesco Colao, ha presentato al premier Conte.

"I membri del Comitato, durante le settimane di intenso lavoro, hanno anche avuto modo di consultare alcuni stakeholder e diversi Ministri con i quali sono state condivise anche alcune schede", aggiunge ricordando di aver "personalmente coordinato, insieme ad una collega, il gruppo "Individui, Famiglie e Società" che alla fine è risultato essere anche il gruppo più numeroso e composito in quanto composto da persone, per la maggior parte donne".

"Tutte le proposte presentate sono state poi classificate rispetto ai tempi di attuazione ma anche rispetto al framework di resilienza proposto dal Joint Research Centre, azioni miranti alla prevenzione, alla protezione, alla preparazione, alla promozione, o alla trasformazione, quest'ultime sono risultate le più numerose", continua Maggino riconoscendo come le proposte non coprano tutti i settori, agricoltura in testa.

"I settori rispetto ai quali sono state fatte le proposte non coprono tutti i domini di una società complessa come la nostra.

L'agricoltura, settore cruciale intorno al quale si impernia la filiera agro-alimentare, non è stata considerata. La selezione dei settori sui quali porre l'attenzione è stata frutto di discussione che ha poi trovato una sintesi, sulla quale si può essere d'accordo o meno. Tutte le proposte fatte sono state discusse e hanno trovato una sintesi in un processo in cui ognuno ha dovuto rinunciare anche a proprie visioni, come succede spesso in questi casi", conclude.