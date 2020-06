Razzismo: M5S, 'destra demagogica e pericolosa incapace di condannarlo'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Da mesi denunciamo il fatto di avere in Italia la peggiore opposizione degli ultimi 30 anni, con questo ultimo episodio Lega e Fdi non fanno che confermarlo. I partiti di Salvini e Meloni, infatti, votando contro la risoluzione di condanna dell'atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti e di tutte le uccisioni analoghe nel mondo, hanno veramente toccato il fondo: siamo di fronte ad una destra demagogica e pericolosa, incapace persino di condannare le forme di razzismo”.

Lo affermano i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue.

“Mentre l'Europa si schiera, con fermezza, in difesa dei diritti umani in tutto il mondo, registriamo -aggiungono- una destra becera che continua a strizzare l'occhio –alimentando così anche le violenze- alle peggiori pulsioni della società nonché al più becero oscurantismo. Lega e Fdi si dovrebbero vergognare per il loro voto”.