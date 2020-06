Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "L'intesa" sui candidati per le prossime amministrative "c'è stata diverso tempo fa, per cambiarla ci vogliono argomenti molto convincenti che ad oggi non sono stati messi in campo da nessuno". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, intervistato da Rainews 24.

"Noi di Forza Italia -ha aggiunto- siamo decisivi non solo per vincere ma anche per governare".