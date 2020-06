Energia: Coratella (Saipem), 'Italia centrale per mercato del gas'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "L’Italia è centrale per Saipem, un player globale che opera in più di 70 Paesi nel mondo, soprattutto per quanto riguarda la filiera del gas che ci ha visto storicamente e più recentemente protagonisti, sia nel 2019 che nell’anno in corso.

Il nostro Paese, il cui sistema energetico è storicamente dipendente dal gas, può contare sia su una lunga storia di attività sviluppate in quest’ambito sia su una filiera solida, presente sul territorio in grado di fornirci tutte le competenze necessarie per poterci differenziare sul mercato". Ad affermarlo è Maurizio Coratella, Coo della Divisione E&C Onshore di Saipem, nel corso dell’evento organizzato da Animp dal titolo 'gli Epc incontrano la filiera – Matchmaking webinar con Saipem'

Un mercato, spiega, "caratterizzato, soprattutto in alcune aree geografiche, da una forte se non addirittura feroce competizione dove l’eccellenza diventa un fattore discriminante di successo e dove le solide partnership con i nostri fornitori ci consentono di raggiungere quegli standard qualitativi che ci permettono di fare la differenza rispetto ai competitor e di continuare a crescere nel mondo".