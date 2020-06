Fase 3: Lollobrigida, 'disponibili a confronto ma non a perdere tempo'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Da una parte Conte annuncia aperture all’opposizione, aperture che per altro non sono nemmeno arrivate, dall’altra in commissione Bilancio la maggioranza boccia tutti gli emendamenti e le proposte costruttive della minoranza. Noi siamo disponibili al confronto per l’Italia, ma non a perdere tempo”.

Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, parlando con i cronisti.