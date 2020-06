Ambiente, Salsi: "Sulle specie aliene bisogna informare e sensibilizzare"

Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – Sulle specie aliene, "c'è un problema di conoscenza" ed è uno dei temi che "richiede delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione per far capire come questo fenomeno può impattare su se stessi e sulla natura". Così all'Adnkronos, Angelo Salsi, responsabile dell'unità Life alla Commissione Europea, che oggi è intervenuto al convegno diffuso del progetto europeo Life Asap dedicato all’informazione e prevenzione delle specie aliene invasive.

"Life è sicuramente il programma che a livello europeo ha inanellato più successi in assoluto nella lotta alle specie aliene" spiega Salsi che lancia nuove sfide: "si è parlato ad esempio di lanciare una grande strategia per le isole dell’Ue 'rat free'". L'obiettivo? "Rimettere in una condizione naturale quello che artificialmente abbiamo creato".

A supportare i progetti di salvaguardia dell'ambiente e della natura ci pensa il programma Life dell'Unione Europea che va avanti: "l'accordo politico c'è ed è rinforzato soprattutto per la parte natura e biodiversità.

È un messaggio importante perché vuole dire che il programma funziona", conclude Salsi.