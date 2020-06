Giustizia: Gelmini, 'fiducia atto protervia, dl nuovo autogol Bonafede'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Ennesima fiducia posta dal governo Conte Bis, ennesimo atto di protervia nei confronti del Parlamento. Il decreto Giustizia, all’esame di Montecitorio, poteva e doveva essere migliorato: la maggioranza, invece, ha deciso di tirare dritto, ignorando ancora una volta le proposte e i suggerimenti delle opposizioni".

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Ci ritroviamo, così, con un provvedimento incostituzionale, che non rispetta i paletti della decretazione d’urgenza, che tratta materie eterogenee, e che non risolve tante storture nell’amministrazione della giustizia. Un nuovo autogol per il ministro Bonafede”, conclude.