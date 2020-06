Milano: Giana (Atm), 'siamo molto incazzati, dipendenti sospesi' (2)

(Adnkronos) – Gli avvocati di Atm stanno analizzando l'ordinanza da poche ore e per adesso, spiega Giana, "faccio fatica a entrare nel merito, non ho ben chiari i termini di ciò che viene contestato a questi signori, non lo so, non abbiamo ancora verificato né letto l'intera ordinanza, che è di 400 pagine", sottolinea il direttore generale di Atm, rispondendo alle ripetute domande dei consiglieri comunali.

"Da quello che si intuisce, i reati che sono contestati sono condotte private", e quindi non legati a procedure aziendali non corrette.

"Siamo comunque partiti con le verifiche procedurali, le risposte le avremo una volta che saremo andati a valutare tutto. Quello che posso dire è che i sistemi di controllo intercettano aspetti procedurali, non possiamo fare indagini. Quelle le fanno la magistratura e la guardia di finanza: una persona che delinque a danno dell'azienda privatamente è difficile da intercettare".

Ad ogni modo, "tutte queste procedure saranno oggetto di un nuovo controllo, le faremo fare a soggetti esterni, sarà più chiaro cosa è necessario fare, e così l'entità dei danni che abbiamo subito".