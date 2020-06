Consulta: Gelmini, 'su pensioni disabili figuraccia governo'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Negli scorsi mesi le proposte di Forza Italia, presentate anche grazie al lavoro della nostra Giusy Versace, sull’aumento delle pensioni di inabilità sono state regolarmente ignorate dal governo. Oggi la Corte Costituzionale dice in modo inequivocabile che 285 euro non sono adeguati per vivere in modo dignitoso.

Si intervenga subito, già con il decreto rilancio, per correggere questa assurdità, e per portare gli assegni almeno a 516 euro". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"L’esecutivo per una volta accetti i consigli che arrivano dall’opposizione, se lo avesse fatto durante l’esame della scorsa legge di bilancio, magari avrebbe evitato la figuraccia odierna”, conclude Gelmini.