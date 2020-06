Fase 3: Di Stefano (M5S), 'Immuni può salvare vite, Meloni irresponsabile'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Non c’è mai limite al peggio. In maniera del tutto irresponsabile oggi la Meloni, in scia a Salvini, invita i cittadini a non scaricare l’app Immuni farneticando menzogne a puro scopo elettorale. L’app Immuni non solo è uno strumento utile per il contenimento dei contagi ma può salvare la vita a tante persone.

Eppure neanche questo basta a fermare la macchina della propaganda, che evidentemente si è già messa in moto in vista delle regionali". Lo dichiara in una nota il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S).

"Meloni sa che sono previste tutte le garanzie a tutela della privacy secondo i più alti standard internazionali validati anche dal Parlamento stesso, ma sceglie di diffondere fake news con il solo risultato di danneggiare gli italiani – attacca ancora Di Stefano – In un momento così delicato per il Paese ci saremmo aspettati un atteggiamento più serio, non attacchi incomprensibili e disinformazione".