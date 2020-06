Fisco: Crimi, 'taglio tasse non più rinviabile, per M5S è dovere'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Secondo la Corte dei Conti il taglio delle tasse non è più rinviabile: come M5S condividiamo la necessità di intervenire in questa direzione. Abbiamo il dovere di realizzare un percorso strutturale di riduzione delle tasse e di riforma del fisco".

Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.