Varese: ad Albizzate crolla un tetto, muore mamma e due bambini/Il Punto

Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Aveva i suoi piccoli attorno sé ma non ha potuto fare niente per salvarli. Il cedimento dell'architrave di un tetto ad Albizzate, in provincia di Varese, ha fatto crollare per decine di metri un cornicione e distrutto una famiglia di origine marocchina.

La mamma, 38 anni, e due dei suoi bambini sono morti. Il terzo, il più grande di 9 anni, è illeso e salvo insieme al papà: entrambi hanno dovuto vedere morire i loro familiari. Il padre si trovava dall'altro lato della strada con il figlio su una bicicletta.

Lei è morta sul colpo insieme al piccolo di cinque anni. La bimba, di poco più di un anno, è stata tirata fuori dalle macerie in arresto cardiaco e portata d'urgenza in ospedale a Gallarate, dove è morta, in rianimazione.

"Era in condizioni disperate", spiegano fonti ospedaliere.

Nel bilancio della tragedia c'è anche un'altra donna, 42 anni, ma ferita in modo meno grave e trasportata in codice giallo all'ospedale di Varese. Il papà e il bambino di 9 anni, sotto shock, sono all'ospedale di Gallarate.