Windtre porta rete fibra di Open Fiber anche ad Asti

Roma, 24 giu.(Adnkronos) – Windtre in prima linea per la riduzione del digital divide in Italia, porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber anche ad Asti, “Città dello Spumante”, capoluogo dell'omonima provincia e quarto comune del Piemonte per numero di abitanti.

Lo comunica una nota dell'operatore.

In un momento cruciale di ripartenza per le attività economiche e lavorative, Windtre azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno per estendere a tutto il territorio nazionale la fibra ottica Ftth, "uno strumento essenziale per l’evoluzione di servizi sempre più innovativi e per la riduzione del divario tecnologico tra le aree del Paese".

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Windtre sottolinea “da oggi, anche i cittadini e le imprese di Asti possono usufruire della nostra super fibra ‘Top Quality Network’, che garantisce grande affidabilità e la massima velocità attualmente disponibile.

Una tecnologia che risponde all'elevato bisogno di connettività ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning”.La linea ultraveloce è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata in fibra fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi nell’offerta.