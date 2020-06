Crowdfunding: Barberino’s da record, raccoglie 1mln equity in 20 giorni (2)

(Adnkronos) – I fondi raccolti con Mamacrowd "saranno utilizzati per portare l’esperienza di Barberino’s nelle principali città italiane attraverso nuove aperture, ottimizzare le capacità produttive, introdurre nuove tecnologie e potenziare l’e-commerce" Callegari e Bencini. Proprio in vista della sua espansione, Barberino’s annuncia che sta predisponendo "l’apertura di due nuovi barber shop – uno a Milano nel quartiere Isola e uno a Roma – e che nel frattempo ha aperto 10 nuove posizioni".

Barberino's è infatti alla ricerca di un Digital Marketing Specialist, un HR Administration Specialist, un Operation Specialist e un Lead Developer, oltre a 6 nuovi talenti: due barbieri per le sedi di Milano, uno per Padova, uno per Brescia e due per la sede di Roma.