Coronavirus: Gori, 'incredibile no risarcimenti a medici di base morti'

Milano, 2 lug. (Adnkronos) – "Sono 171 i medici di base e 14 i farmacisti morti a causa del Covid. Le assicurazioni non intendono però pagare alcun risarcimento perché, a differenza dell’Inail per gli ospedalieri, non riconoscono l’infezione come infortunio. A me pare incredibile.

L’Inail può intervenire?". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.