Dl semplificazioni: riforma abuso ufficio e danno erariale nel testo in preconsiglio**

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Il testo sul dl semplificazioni arriverà in preconsiglio -fissato oggi alle 16- con la riforma dell'abuso d'ufficio e della responsabilità del danno erariale di cui Italia Viva, nel corso del vertice a Palazzo Chigi, ha chiesto lo stralcio.

La norma al momento resta e fonti di governo si dicono "fiduciose" sul taglio del traguardo della stessa.

"Perché – spiegano all'Adnkronos – Iv non è contraria alla riforma in sé, ma al fatto di inserirla nel dl semplificazioni". La richiesta dei renziani, in sintesi, sarebbe quella di una riforma più ragionata e anche più incisiva. Sulle misure si è impegnato lo stesso premier Giuseppe Conte, richiamandole ieri in Aula alla Camera durante il question time, obiettivo superare il limite dello 'sciopero della firma' che paralizza molti funzionari pubblici, spaventati dal rischio di inchieste della magistratura e richieste di danni della Corte dei Conti.