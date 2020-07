Fase 3: Federalimentare, 'sostenere canale Horeca con finanziamenti a fondo perduto' (2)

(Adnkronos) – I dati lo dimostrano: stiamo perdendo il 30% del fatturato in volume e molto di più in redditività perché quello della ristorazione è l'unico segmento di mercato con un alto valore aggiunto. "I finanziamenti a fondo perduto in questo caso sarebbero un investimento per il futuro e non un regalo – dice Vacondio – per poter ritornare alle cifre da record che avevamo nel primo trimestre di quest'anno e in particolare sui mercati esteri".

Questione Horeca a parte, Vacondio ha poi ricordato un'altra battaglia centrale non solo per l'industria ma anche per tutta la filiera agroalimentare, quella al Nutriscore. "La filiera alimentare sia unita nella guerra a sistemi di etichettatura penalizzanti del Made in Italy" ha concluso il presidente.