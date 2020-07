Infortuni: operaio muore in una cementeria nel comasco

Milano, 2 lug. (Adnkronos) – Un operaio di 63 anni, L.Z., è morto mentre era al lavoro in una cementeria a Merone, in provincia di Como, intorno a mezzogiorno. L'uomo sarebbe caduto mentre lavorava su un nastro trasportatore e avrebbe riportato, secondo l'Areu, un trauma cranico facciale da schiacciamento tale da essere morto sul colpo.

Non è chiaro se abbia perso l'equilibrio per una fatalità o per un malore.