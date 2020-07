Regionali: Crimi, 'sì a percorso condiviso dove ci sono condizioni'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Il Movimento 5 Stelle non si è mai sottratto al confronto là dove ci sono le condizioni per avviare percorsi condivisi, come stiamo facendo in Liguria. In Campania invece il nostro appello non ha avuto riscontro. Un percorso che non può prescindere dal rispetto dell'autonomia dei territori e delle sensibilità che esprimono".

Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.