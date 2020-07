Semplificazioni: appalti in stand-by a vertice P.Chigi, punto su digitale**

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza ha messo per ora in stand-by la parte del dl semplificazione sugli appalti, che vede in forte contrasto il Pd e il M5S sulla sospensione del codice degli appalti, le procedure negoziali senza bando e i commissari per le grandi opere.

Su questo, riferiscono all'Adnkronos fonti di governo, sono stati fatti dei passi avanti, ma la quadra non è ancora stata trovata. Intanto però è stato convocato per le 16 il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. Nel vertice in corso, si sta affrontando la parte del testo sul digitale, ovvero le norme, di cui si occupa in primis il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, per spingere l'uso della app Io e traghettare sul digitale gran parte dei rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione.