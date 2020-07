Senato: La Russa, 'per sinistra commissione Mitrokhin resta nervo scoperto'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Avevamo proposto di desecretare gli atti di tutte le commissioni di inchiesta fino all'ultima legislatura, ma la maggioranza si è opposta. Evidentemente è forte il sospetto che la commissione Mitrokhin, che rientrava tra quelle interessate dalla nostra proposta, rappresenti per la sinistra ancora un nervo scoperto".

Lo dice all'Adnkronos Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato.

"Stupisce che per ragioni di poltrone -aggiunge l'esponente di Fdi- si siano accodati i Cinquestelle, che forse neanche sanno cosa sia la commissione Mitrokhin. Vero è che dopo questa decisione, d'ora in avanti non potranno più parlare con credibilità di trasparenza".