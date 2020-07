Ue: Gualtieri, 'auguri a Germania, uno dei semestri più importanti per costruzione europea'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Auguri alla presidenza tedesca dell'Ue per il programma ambizioso che ha annunciato e per un semestre che è uno dei semestri più importanti nella storia del processo di integrazione europea". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nel corso del convegno dell'evento digitale per l'inizio della Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea organizzato dall'Ambasciata tedesca in Italia.

L'augurio del ministro alla Germania che con la presidenza dell'Ue "si trova di fronte ad un compito difficile e appassionante per tutti noi. Avrà contemporaneamente la responsabilità del negoziato sul più ambizioso programma economico della storia dell'Ue e la finalizzazione, auspicabilmente, del negoziato sull'accordo commerciale con il Regno Unito: non sono cose da poco", aggiunge Gualtieri.