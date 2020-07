Coronavirus: Fico, 'lavoro agile cruciale per futuro'**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "L’emergenza sanitaria ha imposto un passaggio improvviso e radicale al lavoro agile in molti settori, dimostrando come esso possa essere uno strumento cruciale per ottimizzare tempi lavorativi, ridurre costi ed effetti ambientali, aiutare la conciliazione dei tempi di vita".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Istat.