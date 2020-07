M5S: Pacifico, 'mio passaggio a Lega gossip, non lascio Movimento'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Lascia il M5S per passare alla Lega? "No, assolutamente. Non so da dove arrivino certe voci, mi chiedo anzi chi le diffonda, ma il M5S io non lo lascio". Così la senatrice grillina Marinella Pacifico, smentisce all'Adnkronos rumors su un suo imminente passaggio al Carroccio.

Quanto alle parole del segretario leghista Matteo Salvini, di arrivi imminenti dalle file del M5S, "ognuno può dire quel che vuole, libero di farlo. Per quanto mi riguarda, però, non sono certo io quella che andrà" a rimpolpare gli scranni del Carroccio. "Non so perché girino voci su di me e i colleghi Crucioli e Drago, siamo stati presi di mira noi 3 evidentemente – dice con un sorriso – MA io sono pienamente in sintonia col Movimento, faccio il mio lavoro con impegno e serietà, non c'e davvero nessun fondamento" nelle voci di un imminente addio.

"Come senatrice poi mi confronto anche con colleghi di altri gruppi, ci mancherebbe… Ora sono correlatrice del decreto missioni internazionali, parlo con tutti come è giusto sia. Se poi arriva del gossip, perché di questo si tratta, non mi sento nemmeno in dovere di andare a smentire…".